Göztepe'de sevinç hakim: "Bu stattaki ilk maçı kazanmak..."

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA
Göztepe'de sevinç hakim: 'Bu stattaki ilk maçı kazanmak...'
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26 Ocak 2020 20:06
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Stadımızdaki ilk maçımızdan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, yeni statları için emek veren herkese teşekkür etti. Müsabakada müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden Parlatan, ilk yarının son dakikasında 2-1 öne geçerek iyi bir motivasyonla soyunma odasına gittiklerini söyledi.

İkinci devrede daha fazla mücadele ettiklerini aktaran Parlatan, "Basit hatalar yapsak da skoru koruduk. Kontrataktan 1-2 pozisyon yakaladık. Maçın son bölümünde Beto da yaptığı 2 muhteşem kurtarışla bize galibiyeti armağan etti. Stadımızdaki ilk maçımızdan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

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