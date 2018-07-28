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Göztepe'de rota Atiba'ya döndü

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Göztepe, transferde rotayı Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Atiba'ya çevirdi.

Kaynak: Fanatik
Göztepe'de rota Atiba'ya döndü
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28 Temmuz 2018 10:08
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir ekip kurmak için transfer görüşmelerini tüm hızıyle sürdürüyor. Yeni sezon başlamadan Selçuk Şahin ile yolları ayıran Sarı Kırmızılı ekip, aynı pozisyona yine tecrübeli bir ismi kazandırmaya çalışıyor.

Tamer Tuna'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna oturan Bayram Bektaş yönetimden ilk olarak Deportivo'dan forma giyen Borges'in transferini istedi. Ancak yönetim ile futbolcu arasında anlaşmazlık çıktı.

Sarı Kırmızı ekip daha sonra rotayı şu an boşta olan ve Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Atiba'ya çevirdi. Göztepe tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği ve her an olmulu sonuçlanabileceği gelen haberler arasında.

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