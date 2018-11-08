  •  
    Ve Volkan Demirel için transfer açıklaması!..
  •  
    10 maddede G.Saray taraftarının acil istekleri
  •  
    F.Bahçe'de tarihi proje! Dünyada bir ilk olacak
  •  
    Kartal'da Karius zirvesi! "İhtar, ceza verebiliriz"
  •  
    İşte Terim-Tedesco'nun
    o TRANSFER konuşması

Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz

Göztepe'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı öncesi Cameron Jerome seferberliği var.

Kaynak: DHA
Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2018 14:52
Spor Toto Süper Lig'de iç sahadaki müthiş performansıyla 11 haftayı 18 puanla geçen Göztepe'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı öncesi Cameron Jerome seferberliği var.

Transfer döneminin son günlerinde takıma katıldıktan sonra ilk 11'in değişilmezlerinden olan İngiliz golcü, Çaykur Rizespor maçının 63'üncü dakikasında baldırından sakatlanıp oyundan çıktı. MR sonuçlarında yırtık tespit edilmeyen yıldız futbolcunun baldırında ödem oluşup ağrılarının sürdüğü öğrenildi. Ligde Göztepe formasıyla 8 maçta 2 gol atan, 7 maçtır 11'de forma giyen futbolcu, sakatlığına rağmen Erzurum kafilesine dahil edildi.

Sarı-kırmızılı ekip BB Erzurumspor'a Cumartesi günü saat 13.30'da konuk olacak. Jerome'un durumu maç saati netleşecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Traore, Atakan ve Deniz Kadah ise kafilede yer almadı. Ligde iç sahadaki son 5 maçı kazanan İzmir temsilcisi, deplasmanda ise 5 karşılaşmayı 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle geçti. Göztepe'nin rakibi düşme hattında son sıradaki BB Erzurum'un kadrosunda daha önce sarı kırmızılılarda forma giyen Lokman Gör, Leo Schwechlen, Hakan Arslan gibi isimler bulunuyor. Erzurum'un bileğini ligde son 4 maçtır büken takım çıkmadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için