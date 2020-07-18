Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.



Ersan Parlatan karşılaşma sonrası "Göztepe adına bu tip hakem kararlarından utanç duyuyoruz. Olanlar nedeniyle şaşkınız. Bu kararların önüne geçemiyorsunuz." dedi.



Açıklamalarına devam eden Ersan Parlatan "Takımın oyunundan memnunuz çünkü sahada futbol adına doğru şeyler vardı. Bugün 3. bölgede gayet etkindik. Bilhassa ikinci devre... Mossoro ve Halil'in pozisyonları vardı. Yine topu gole çeviremedik. Attığımız gol de VAR tarafından geri döndü. Bazı pozisyonlar zor oluyor ama VAR'dan dönen golde, bir oyuncu topu kapıyor. Birçok şey var burada tartışacağımız. Böyle kararlardan dolayı üzülüyoruz. Bugüne kadar hakem hakkında hiç konuşmamıştık. Bugün şaşırdık kararlara. Oyuncuların çabaları ve arzuları vardı ama bu kararların önüne geçemiyorsun." diye konuştu.



Oyundan çıkmak zorunda kalan Alpaslan Öztürk hakkında da konuşan Ersan Parlatan "Alpaslan ile konuşmadık ama doktorla konuştuk. Beyin tramvası olabilir. Kendisine de geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.



