Göztepe'de hedef Sekidika ve Pereira

Süper Lig'de son iki maçından 6 puan çıkararak kara bulutları dağıtan, teknik direktör sorununu da Ünal Karaman ile çözen yönetim dış transferde gaza bastı. Son olarak Trabzonspor'dan Diabate'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Göz-Göz yönetimi, aynı ekipten Joao Pereira'nın transferi için de mutlu sona çok yaklaştı. Karaman'ın ısrarla istediği 36 yaşındaki sağ bek dün Karadeniz ekibinde kadro dışı kaldı. Bu gelişme sonrası Göz- Göz'ün Portekizli futbolcunun transferi için beklentisi arttı. Sarı-kırmızılılar futbolcuya 1.5 sezonluk sözleşme teklif ederken maddi şartların da oluşması halinde transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.



MEHMET SEPİL DEVREDE



Sezon başında Guilherme, önceki gün de Diabate'nin transferinde Karadeniz ekibi ile iyi ilişkiler geliştiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Pereira'nın transferini de kolaylıkla bitirmeyi planlıyor. Bu arada yönetim golcü transferi için de yeniden Galatasaray'ın yıldızı Jesse Sekidika'ya yöneldi.



Sarıkırmızılı ekibin Denizlispor ile oynadığı maçta forma giyip bir de gol atan Nijeryalı 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yönetim, İstanbul ekibinin kurmaylarına teklif götürdü.



