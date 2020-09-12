Göztepe'de Hassane Bande tamam gibi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Ajax'ta forma giyen Burkina Fasolu kanat oyuncusu Hassane Bande ile her konuda anlaştı.

Haber; Yeni Asır
Göztepe'de Hassane Bande tamam gibi
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12 Eylül 2020 14:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ajax'tan Burkina Fasolu kanat oyuncusu Hassane Bande ile her konuda anlaşmaya vardı.

Geçen sezonu İsviçre'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanacağı bildirildi. Hollanda ekibi ile yapılan görüşmelerde Bande'nin 1 yıl kiralanacağı açıklandı. Başkan vekili Talat Papatya, 4 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaleci konusunda Sinan Bolat ve Fabri ile anlaşamadıklarını ifade eden Papatya, "Stoperde de Bogdan Planic'i kadromuza dahil edemedik. Çalışmalar sürüyor" dedi.



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