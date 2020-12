Göztepe'de Guilherme'nin yerine Milanov hamlesi

Süper Lig'de son üç maçta üst üste aldığı 3 yenilgiyle büyük bir yara alan Göztepe'de yönetim orta saha transferi için düğmeye bastı. Sezon başında Portekiz ekibi Alvarenga'dan transfer edilen Guilherme'nin Çin ekibi ile anlaşması sonrası yönetim devre arasında kadroya on numara takviyesi yapacak. Sarıkırmızılılar, birçok yıldızın arasından Georgi Milanov ismini ön plana çıkardı. Yönetim, son olarak Macaristan'da Fehervar ekibinde forma giyen ve bonservisi elinde olan Bulgar yıldızın menajeri ile temasa geçti. Yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamayan 27 yaşındaki oyuncunun maliyetinin de düşük olması sarı-kırmızılı yönetimin elin güçlendiriyor. Bulgaristan'da Lovech altyapısında futbola başlayan Milanov, C.Moskova, Grasshoppers'ta da forma giymişti.



MİLLİ TAKIM'DA FORMA GİYİYOR

BULGARİSTAN Milli Takımı'nda da forma giyen Milanov, 43 resmi maça çıkarken 2 gol kaydetti. Bulgaristan U-21 Milli Takımı'nda da 10 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu toplam 53 kez milli formayı giydi. Yönetimin milli futbolcuyla görüşmelere başladığı ve anlaşma aradığı gelen haberler arasında.



MORAL ARIYORLAR

Ligde son üç maçını da kaybederek Avrupa Ligi yarışında yara alan Göztepe, yarın ligde en zor sınavlarından birine çıkacak. Sarıkırmızılılar, evinde ligin yeni ekibi Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligde iyi bir çıkış yakalayan ve 20 puanla Göztepe'nin 2 puan önünde 7. sırada yer alan İstanbul ekibi karşısında Göz-Göz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, kritik sınav öncesi Kovid-19 tedavisi gören İrfan Can ve iki futbolcunun yanı sıra başka eksik oyuncu bulunmuyor. G.Saray maçında 2 maçlık cezasını tamamlayan Murat Paluli bu maçta on birde oyuna başlayarak Gassama'nın yerine forma giyecek.