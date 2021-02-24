Göztepe'de Gassama bu hafta da yok

Göztepe'de Yeni Malatya, G.Antep FK ve Başakşehir maçlarında banko forma giyip, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlanan Lamine Gassama'nın pazar günkü Kasımpaşa maçına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.



Sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Senegalli savunmacının Kasımpaşa maçında forma giymesi beklenmiyor. Yine Gassama gibi Fenerbahçe karşısında forma giyemeyen Berkan ve Zulj'un ise oynama ihtimallerinin bulunduğu ve son durumlarına sağlık heyetinin raporu sonrası teknik direktör Ünal Karaman'ın karar vereceği öğrenildi.



Göz-Göz, pazar günü İzmir'de saat 16.00'da oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasını da kazanarak üç maçlık bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.







