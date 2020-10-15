Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları

Süper Lig takımlarından Göztepe, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA
Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları
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15 Ekim 2020 15:49
Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.



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