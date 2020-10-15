Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.