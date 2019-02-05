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Göztepe'de eksikler can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında puanı bulunmayan Göztepe'de eksikler can sıkıyor

Kaynak: DHA
Göztepe'de eksikler can sıkıyor
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05 Şubat 2019 14:16
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 yenilip ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan alt sıralardaki Göztepe, hücumda Deniz Kadah'a sarıldı. Ara dönemde golcüleri Cikalleshi ve Samed Ali'yi gönderen, sakatlanan Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan ve Jarome'un da Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart görmesiyle sarsılan Göztepe'de elde bir tek Deniz kaldı.

Jarome'un en az 2 maç ceza alması beklenirken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Kemal Özdeş'in Yeni Malatyaspor maçına ve pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında asıl mevkisi forvet arkası olan Deniz'i santrforda oynatacağı bildirildi. Transfer döneminde forvet oyuncusu almayan Göztepe'nin hücumdaki alternatifleri de oldukça azaldı. Özdeş'in maç içinde Serdar Gürler'i de ileri uca yerleştirebileceği kaydedildi.

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