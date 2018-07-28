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Göztepe'de defansın yeni gündemi; Naldo

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Espanyol'un tecrübeli savunmacısı Naldo'yu gündemine aldı.

Göztepe'de defansın yeni gündemi; Naldo
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28 Temmuz 2018 12:09
Stoper arayışlarına devam eden Göztepe, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Güçlü ve altternatifli bir kadro kurmayı planlayan İzmir ekibi, Espanyol'un Brezilyalı stoperi Naldo'yu listesinin üst sıralarına yazdı.

29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırmaya başlayan Göz Göz, önümüzdeki günlerde İspanyol temsilcisine resmi teklifini sunabilir.

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