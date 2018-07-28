Göztepe'de defansın yeni gündemi; Naldo

Stoper arayışlarına devam eden Göztepe, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Güçlü ve altternatifli bir kadro kurmayı planlayan İzmir ekibi, Espanyol'un Brezilyalı stoperi Naldo'yu listesinin üst sıralarına yazdı.
29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırmaya başlayan Göz Göz, önümüzdeki günlerde İspanyol temsilcisine resmi teklifini sunabilir.
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Güçlü ve altternatifli bir kadro kurmayı planlayan İzmir ekibi, Espanyol'un Brezilyalı stoperi Naldo'yu listesinin üst sıralarına yazdı.
29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırmaya başlayan Göz Göz, önümüzdeki günlerde İspanyol temsilcisine resmi teklifini sunabilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın