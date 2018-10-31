Göztepe'de Çengelköy maçı öncesi rotasyon sinyali

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda perşembe günü Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 11. Grup temsilcisi Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek.
Bu sezon kupaya 4. turdan başlayacak Göztepe, İzmir Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.
Göztepe'nin rakibi Çengelköy Futbol Yatırımları, ilk turda Çerkezköy 1911 Spor, ikinci turda Halide Edip Adıvarspor ve son olarak Sakaryaspor'u saf dışı bırakmıştı.
Süper Lig'de maçlarını Bornova Stadı'nda oynayan Göztepe, İzmir Atatürk Stadı'ndaki son resmi karşılaşmasında 18 Ocak 2017'de Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Sivasspor'a 2-0 yenilmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte müsabaka öncesinde Andre Castro, Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Teknik direktör Bayram Bektaş'ın müsabakada fazla forma giyemeyen oyunculara şans vereceği öğrenildi.
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Bu sezon kupaya 4. turdan başlayacak Göztepe, İzmir Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.
Göztepe'nin rakibi Çengelköy Futbol Yatırımları, ilk turda Çerkezköy 1911 Spor, ikinci turda Halide Edip Adıvarspor ve son olarak Sakaryaspor'u saf dışı bırakmıştı.
Süper Lig'de maçlarını Bornova Stadı'nda oynayan Göztepe, İzmir Atatürk Stadı'ndaki son resmi karşılaşmasında 18 Ocak 2017'de Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Sivasspor'a 2-0 yenilmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte müsabaka öncesinde Andre Castro, Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Teknik direktör Bayram Bektaş'ın müsabakada fazla forma giyemeyen oyunculara şans vereceği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın