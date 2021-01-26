Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a gitti

Göztepe'nin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna dahil ettiği Burak Süleyman, yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.

Haber; AA
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Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a gitti
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26 Ocak 2021 13:48
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna dahil ettiği Burak Süleyman, yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, transferi konusunda resmi görüşmeler ve işlemleri tamamlanan Burak Süleyman'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Burak Süleyman, sarı-kırmızılı takımda 5 lig ve 2 kupa maçında görev yaptı.



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