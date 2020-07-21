Göztepe'de Beto yerine 5 kaleci adayı

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Göztepe'de yönetim 1 numaralı operasyon için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, bir türlü yeni sözleşme için ikna edemediği Portekizli file bekçisi Beto Pimparel'in ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine rotayı şimdi de İngiltere'ye çevirdi.



İZMİR'E GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR



Yurtiçi ve yurtdışında taramalarına devam eden kurmaylar, İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen Declan Rudd'u listesine aldı. 29 yaşındaki İngiliz eldivenin kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması yönetimin ciddi adım atmasını sağladı. Menajeri kanalıyla ulaşılan Rudd'un sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi.



DİĞER ALTERNATİFLERİ DE HAZIR



Sarı-kırmızılılar piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan kaleci ile pazarlık yapacak. Göz-Göz'ün listesinde Başakşehir'den Volkan Babacan, Kayseri'den Lung, Denizli'den ayrılan Stachowiak ve 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Erzurum'dan Sehic de yer alıyor. Rudd'da problem yaşaması halinde yönetim diğer alternatiflere yönelecek.



BETO VEDA EDECEK



Geçtiğimiz hafta içinde Göztepe yönetiminin kendisiyle görüşme yapmadığını açıklayan Portekizli eldiven Beto Pimparel Sivas maçının ardından veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü sezonun geçiren 38 yaşındaki file bekçisinin Süper Lig ekibi Galatasaray ile görüştüğü ve arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. G.Saray'da sakat olan Muslera'nın yerine düşünülen Beto'ya ülkesi Portekiz'den Sporting Lizbon da talip oldu.



İNGİLTERE'DEN HİÇ AYRILMADI



Göztepe'nin talip olduğu Declan Rudd, ülkesi İngiltere'den kariyeri boyunca hiç ayrılmadı. 29 yaşındaki file bekçisi Norwich altyapısında yetişirken Preston ve Charlton'da kiralık olarak forma giydi. Rudd, 2017'nin yaz transfer döneminde ise bu kez Preston'a bonservisiyle transfer oldu. Kulübünde 3. sezonunu dolduran Rudd, bu sezon 45 resmi maçta forma giyerken kalesinde 53 gol gördü.



GÖKTUĞ BAKIRBAŞ YOL AYRIMINDA



Göztepe'nin altyapısından yetişen Beto'nun yedeği 24 yaşındaki file bekçisi Göktuğ Bakırbaş da yol ayrımına geldi. Beto'nun sakat olduğu Ankaragücü ve G.Birliği maçlarında eldivenleri devralan Göktuğ, yediği gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte 1 numaralı formayı isteyen Göktuğ'un yönetimin kaleci arayışlarının ardından kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Pazar günkü Sivasspor maçının ardından Göktuğ'un yönetimle bir görüşme yapıp geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.



