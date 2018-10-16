Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesi hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskı havasının futbolun güzelliğini ve seyir zevkini olumsuz yönde etkileyecek unsurlara sebebiyet vermemesi gerektiğini bildirdi.Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, zaman zaman bazı takımların hakemler veya MHK ile ilgili şikayetleri olduğunu belirtti.Takımların bu şikayetleri eleştirel açıklamalar yaparak dile getirdiğini aktaran Papatya, şunları kaydetti:"Ancak bu açıklamaların genellikle bizimle oynayacakları haftaya denk gelmesi bizim de konuyu hassasiyetle takip etmemize sebep olmaktadır. Umuyoruz ki oluşan bu baskı havası MHK'nın ve hakemlerin müsabakaları tarafsız olarak yönetmelerini etkilemez, futbolun güzelliğini ve seyir zevkini olumsuz yönde etkileyecek unsurlara sebebiyet vermez."