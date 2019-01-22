KUPADA RÖVANŞ ZAMANI

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde şampiyonluk adaylarından Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe, sol bek transferi için mesai harcıyor.İngiltere Premier Ligi'nden dünyaca ünlü Chesea'nin Ganalı oyuncusu Abdul Rahman Baba'yı kiralamak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, transferin zora girmesi halinde alternatiflerini de belirledi. Önceliği Baba'ya veren yönetimin Ankaragücü'nden Tiago Pinto ve Belçika ekibi Anderlecht'ten Ivan Obradovic'i listesine eklediği belirtildi. Maddi olarak zor zamanlar geçiren Ankaragücü'nden ayrılmak isteyen Pinto'nun Rahman Baba transferi çıkmaza girerse Göztepe'ye gelebileceği kaydedildi. Sırp Obradovic'in ise Anderlecht'ten ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu kaydedildi.Futbolculuk yaşamına ülkesi Portekiz'in Trofense takımında başlayan 30 yaşındaki Pinto, Rio Ave'de top koşturduktan sonra İspanya'ya transfer oldu. İspanya 2. Ligi'nde Racing Santander, La Liga'da Deportivo La Coruna formalarını terleten deneyimli sol bek yeniden Rio Ave'ye döndü. Ülkemizde 2015-16 sezonunda Osmanlıspor forması giymeye başlayan Pinto, sezon başında Ankaragücü'ne imza attı. Başkent ekibiyle 15 Süper Lig karşılaşmasına çıkan oyuncu 1 gol attı. Partizan'da kariyerine başlayan Obradovic ise Zaragoza, Mechelen ve son olarak Anderlecht'te görev yapıp 18 kez Sırbistan A Milli Takımı'nda oynadı. Sarı-kırmızılıların bütçeyi sarsmadan sol bek transferini bitireceği ve aceleci davranmadığı bildirildi.Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilip Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Gassama ile sol bek Traore görev alamayacak. Eşleşmede deplasmandaki ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılan Göztepe'ye tur için her türlü galibiyet ve 3-3'ün altındaki beraberlikler yeterli olacak.Maçın bilet fiyatları VIP tribünü 50, numaralı tribün 27.5, kuzey kale arkası ve misafir tribün 11 TL olarak belirlendi.