Göztepe'de ayrılan 5. isim Cameron Jerome oldu

Göztepe, kontratı sona eren Cameron Jerome ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA
Göztepe'de ayrılan 5. isim Cameron Jerome oldu
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26 Temmuz 2020 17:19
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cameron Jerome ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Jerome'a emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Cameron Jerome, lig ve kupada çıktığı 54 maçta 9 gol atmıştı.

Jerome'un yanı sıra kaleci Beto, Andre Castro, Deniz Kadah ve Wallace Reis'le yollarını ayıran İzmir temsilcisi, sözleşmesi biten 5 oyuncuyla devam etmeme kararı aldı.



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