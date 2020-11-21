Göztepe'de 6 vaka

Göztepe, 4 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 6'ya ulaştığını açıkladı

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Göztepe'de 6 vaka
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21 Kasım 2020 11:11
Göztepe, 4 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve toplam vaka sayısının 6'ya ulaştığını duyurdu.

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