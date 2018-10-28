Spor Toto Süper Lig'de ilk 9 haftada 15 puanı bulunan Göztepe, 29 Ekim Pazartesi günü Akhisarspor'a konuk olacak.Ligde son olarak geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Göztepe, 10. hafta mücadelesinde 29 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda Akhisarspor'la karşılaşacak.Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.İlk 9 haftada 15 puanı bulunan Göztepe, dış sahada şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları Wallace Reis ve Titi, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak iki ekibin geçen sezonki mücadelelerinde İzmir'deki karşılaşma 2-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlanmış, Manisa'daki maç ise 1-1 berabere sona ermişti.