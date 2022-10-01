Göztepe yine yıkıldı; 'Bunu hak etmiyoruz'

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, 3-0'lık Pendikspor maçının ardından kötü günlerinde olduklarını belirterek, "15 gün boyunca teknik ekibimiz gerekli çalışmaları yaptı ama ne yazık ki istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık." diye konuştu.



Rakibin ikinci golü bulması sonrası demoralize olduklarına dikkat çeken Özkayımoğlu, "Önümüzde bay geçeceğimiz bir hafta var. En kısa sürede toparlanacağız. Bunun üstesinden gelecek kaliteye sahibiz. Elimizi taşın altına koyup, bunu yapmak zorundayız. Savaşan, koşan, mücadele eden, Göztepe armasının farkını hisseden, hissettiren oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Göztepe camiası, Göztepe taraftarı, Göztepe yönetimi bu yenilgiyi hiç bir şekilde hak etmiyor. Üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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