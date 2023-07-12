Göztepe yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Ligi'nde yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe kaleci transferinde Mateusz Lis'i kadrosuna dahil edip önemli bir transferi bitirdi.



Kale sorunu Polonyalı eldivenle çözen sarı-kırmızılılar şimdi de golcü transferine odaklandı. Geçen sezon Kvasina, Ali Akman, Hasic ve Loue'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılıların ilk hedefi Konyasporlu Mame Diouf oldu.



DIOUF'UN ALTERNATİFİ BELLİ



Senegalli golcü için yoğun çaba harcayan yönetimin transferde önemli aşamalar katteği öğrenildi. Göztepe'nin Diouf'u yanı sıra Eyüpspor'un Gambiyalı forveti Pa Dibba'yı da listesine aldığı bildirildi. Önceliği Diouf'a veren kurmayların alternatif olarak Dippa'yı tuttuğu kaydedildi. Eyüpspor'la geçen sezon Play-Off'lar dahil 31 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu 1600 dakika süre alıp 4 kez fileleri sarstı.



