Göztepe, yeni teknik direktörünü buldu

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi hareketli günler geçiren Göztepe'de beklenen açıklama geldi. Futbol şubesinin devri için Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu Sports Republic şirketiyle anlaşma sağlayan Göztepe'de dün Mehmet Sepil ortaklığı duyurdu.



GAGLIARDI İZMİR'E GELİYOR



Sekiz yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa eden kulübün hakim ortağı Sepil, Sports Republic'le 15 Haziran'da ön protokol imzaladıklarını duyurdu. Bu açıklama taraftarların yüreğine su serperken, sarıkırmızılı ekipte pazartesi gününden itibaren hareketliliğin artması bekleniyor.



Sportif direktör olarak takımın başına geçmesi planlanan İtalyan spor adamı Roberto Gagliardi pazartesi günü İzmir'de olacak.



KAMP AFYON'DA



Yeni oluşumun 1 numaralı teknik direktör adayı Turgay Altay ile kesin olarak anlaşma sağlanırken, 41 yaşındaki teknik adamın pazartesi günü kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada pazartesi günü tesislerde bir araya gelecek olan sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. Kamp dönemi ise 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyon'da gerçekleştirilecek.





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