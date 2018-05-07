Göztepe Yeni Malatyaspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Göztepe Yeni Malatya yayını

Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 32. haftasında Göztepe-Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
GÖZTEPE-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı naklen yayınlanacak.
7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
GÖZTEPE-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 20.05.2018 Göztepe v GalatasarayFENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 20.05.2018 Fenerbahçe v KonyasporBAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 20.05.2018 Başakşehir v KasımpaşaBEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 20.05.2018 Beşiktaş v SivassporSÜPER LİG'DE 32. HAFTA SONUÇLARI
4 MAYIS CUMAM.Başakşehir 1-1 DG Sivasspor5 MAYIS CUMARTESİK.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor A.Alanyaspor 1-1 Osmanlıspor Trabzonspor 2-5 Kasımpaşa6 MAYIS PAZARGençlerbirliği 0-1 Antalyaspor Fenerbahçe 2-1 Bursaspor Akhisarspor 1-2 Galatasaray7 MAYIS PAZARTESİ
Beşiktaş 20:00 Kayserispor Göztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSÜPER LİG'DE 33. HAFTA PROGRAMISÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.