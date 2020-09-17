Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet arayacak

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ikinci haftasında Göztepe, 18 Eylül Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA
Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet arayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 13:11
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasını maç fazlası ve averajla lider tamamlayan Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde 18 Eylül Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Ligde ilk haftada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftanın açılış maçında galibiyet arayacak. 

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'la aynı sezon Süper Lig'e çıkan İzmir temsilciyle geride kalan 3 sezonda rakibiyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Rakip filelere 8 kez havalandıran Göztepe, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Malatya deplasmanında çıktığı 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için