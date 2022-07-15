Göztepe, yeni kalecisini açıkladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir'den 18 yaşındaki kaleci Berkin Özgür ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1928 Bucaspor'da profesyonel olduktan sonra transfer edildiği Medipol Başakşehir'de 19 yaş altı takımın kalesini koruyan Berkin Özgür, sarı-kırmızılı ekiple 1 yılı kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Berkin Özgür'e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1928 Bucaspor'da profesyonel olduktan sonra transfer edildiği Medipol Başakşehir'de 19 yaş altı takımın kalesini koruyan Berkin Özgür, sarı-kırmızılı ekiple 1 yılı kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Berkin Özgür'e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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