Göztepe'ye Tomas da çare olamadı

Süper Lig'de son olarak evinde Kayserispor'a mağlup olan Göztepe, kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. İzmir ekibine Maestro'nun yerine gelen Tomas da çare olamadı

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'ye Tomas da çare olamadı
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11 Nisan 2022 13:28
Spor Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a da 2-1 yenilen Göztepe, kümede kalma umutlarını artık mucizelere bıraktı. Üst üste 9'uncu yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihindeki en kötü performanslarından birine imza attı. Kurtuluş mücadelesinde ağır darbe yiyen Göztepe, 27 puanda kalarak Çaykur Rizespor'un da gerisine düştü. Haftayı 19'uncu sırada tamamlayıp bitime 6 maç kala matematiksel olarak havlu atmaya yaklaşan Göztepe'de taraftarlar hem yönetimi hem de oyuncuları bir kez daha protesto etti.

TOMAS BEKLENENİ VEREMEDİ

EL Maestro'nun yerine göreve getirilen Stjepan Tomas da beklenen etkiyi gösteremedi. Başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil'in takımı emanet ettiği Tomas, çıktığı 4 maçın hiçbirinde puan alamadı. Göztepe'nin başında Trabzon, Alanya, Konya ve Kayseri maçlarına çıkan teknik adam hiçbir katkı ortaya koyamadı. Sezon sonuna kadar Göztepe'yi çalıştıracak Tomas'la lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.

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