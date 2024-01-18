Göztepe'ye sürpriz golcü adayı: Akinpelu

Göztepe, Estonya ekibi Nomme JK Kalju forması giyen Promise Akinpelu ile görüşmelere başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe'ye sürpriz golcü adayı: Akinpelu
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18 Ocak 2024 13:56
Trendyol 1. Lig'de ara transfer döneminde Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya'dan Brezilyalı stoper Heliton'u kadrosuna dahil eden Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı.

Süper Lig'de mücaodele eden Başakşehir'den Keny'i listenin başına alan sarı-kırmızılılar, Estonya ekibi Nomme JK Kalju forması giyen Promise Akinpelu ile görüşmelere başladı.

Kanadalı forvet için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların, Keny transferinin gerçekleşmemesi halinde Akinpelu'yu renklerine bağlayacağı kaydedildi. Kalju'da 23 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 7 kez fileleri sarstı. 
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