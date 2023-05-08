Göztepe'ye son dakikalar hayat verdi

Son olarak Manisa Futbol Kulübü karşısında yenik durumdayken 90+7'nci dakikada Loue'nin attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrılan Göztepe, Play-Off için önemli rakibinin kendisiyle arasındaki farkı eritmesine izin vermeyip çok kritik puanı hanesine yazdırdı.



Önceki hafta da Altay deplasmanında 90+3'te golü bulup ezeli rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, bitime 2 maç kala Bandırmaspor'un 4 puan önünde Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Manisa FK karşısında mağlubiyetten son saniyede kurtulan Göztepe yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.



En son Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Göz-Göz bu periyotta, Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor ve Adanaspor'u (hükmen) yenerken, Boluspor, Pendikspor, Altay ve Manisa FK ile yenişemedi. Göztepe son 12 maçta topladığı 28 puanla 58 puana ulaşmayı başardı. Play-Off'u bir an önce garantilemek isteyip bu hafta sahaya Süper Lig'e adını yazdırma hedefiyle çıkacak 66 puanlı Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Göztepe, ardından deplasmanda kendisiyle aynı puanda Bodrumspor'la kozlarını paylaşacak.



TEKNİK HEYET MEMNUN



Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu çok değerli bir maçı kaybetmeden bitirdiklerini söyledi. Maçın ilk yarısında oyunun hakimi olduklarını belirten Şakir Özkayımoğlu, "Geriye düşünce ataklarımız başladı. Bir topumuz direkten döndü, Yasin'le net fırsatımız oldu. Daha erken golü bulabilirdik. Bizim evlatlarımız asla vazgeçmiyor, yenilgiyi kabul etmiyor. Pes etmeyen bir takıma sahibiz. Haftalardır oynamayan Loue'nin gol atması da ayrı bir mutluluk. Haftaya Çaykur Rizespor maçımız var. Yine gerekeni yapacağımızdan taraftarımızın şüphesi olmasın" dedi.





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