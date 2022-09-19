Göztepe'ye Schalke'den sürpriz bir aday

Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle geçen Göztepe galibiyet hasretine nokta koydu. Sezona deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılılar ardından düşüşe geçip 4 maç üst üste kazanamadı.



Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayıran ve yeni çalıştırıcısını belirleyemeyen sarı-kırmızılılar, Altınordu galibiyetiyle kendine geldi. Milli araya moralli giren Göztepe, iç sahadaki 3 puan hasretini de bitirdi. Son olarak Süper Lig'de 19 Ocak 2022 tarihinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda 9 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadı.



Takıma büyük destek veren taraftarlar ise 90 dakika bitiminde galibiyet mutluluğunu futbolcularla tezahüratlar yaparak yaşadı. Teknik direktör yokluğunda takımı sahaya çıkaran Antrenör Sadık Ahmet Balcı, çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.



Altınordu derbisine 8 gün boyunca çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Balcı, "Antrenmanlarda en çok oyun planı üzerinde durduk. Ancak ilk yarıda bu planlarımızı sahaya yansıtmakta zorlandık. Rakip eksik kalınca futbolcularımıza sakin davranmalarını söyledik. Neticede önemli bir 3 puanı alarak sahadan ayrıldık. Milli araya moralli giriyoruz" dedi.



Teknik adam arayışlarını sürdüren Göztepe'nin son olarak Almanya'da Schalke 04 altyapısında çalışan Onur Cinel'le anlaşması bekleniyor.





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