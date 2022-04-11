Göztepe'ye bir talip daha çıktı

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 9. yenilgisini alarak kümede kalma umudunu mucizelere bırakan Göztepe'nin devri için yeni bir aday ortaya çıktı. Sarıkırmızılı ekibin en büyük hissedarı olan Mehmet Sepil başkanlıktan istifa etmesinin ardından devir işlemlerini resmen başlatmıştı.Sarı-kırmızılı kulübü satın almak için Rus milyarder Roman Abramovic, Danimarkalı Rasmus Ankersen ve Hulusi Belgü'den sonra Viven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Alim Emiroğlu'nun ismi ön plana çıktı.3. Lig ekibi Kuşadasıspor ve BAL ekibi Bornova FK'nın başkanlığını da yapan 38 yaşındaki Emiroğlu'nun, Sepil'in devir işlemlerini yürütmesi için başkanlığı devrettiği Murat Yazıcı ile bir araya geldiği öğrenildi. Emiroğlu'nun 30 milyon dolar teklif ettiği ve bu nedenle anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi. Sepil'in Göztepe'nin devri için en az 80 milyon dolar beklediği öğrenilirken Yazıcı ile hafta içinde bir görüşme daha yapacak olan Emiroğlu'nun fiyat yükseltmesi bekleniyor. Yurtiçi kaynaklı bir kaç şirketin daha Göztepe'ye talip olduğu, görüşmelerin devam ettiği de öğrenildi.Alim Emiroğlu'nun yakın arkadaşı Coşkun Uğraş'ın sosyal medyadaki paylaşımı heyecan yarattı. Önceki gün Kayserispor ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta tribünden bir görüntü paylaşan Uğraş, arkadaşı Emiroğlu'nu da etiketleyerek, "Göztepe, Viven hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.