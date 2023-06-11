Göztepe, Yasin Öztekin konusunda kararsız

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde yoğun bir döneme girdi.



Sözleşmesi sona erecek oyunculardan sağ bek Tarık Çamdal sarı-kırmızılarla resmen yollarını ayırırken, diğer oyuncu Yasin Öztekin konusunda ise henüz karar verilemedi.



Geçen sezon başında Samsunspor'dan Göztepe'ye dönen ve takımın en golcü oyuncusu olan 36 yaşındaki futbolcu için gözler Sportif Direktör Ivan Mance'ye çevrildi.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı sezonun ikinci yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Yasin'in de futbolu bırakmak istediği iddia edildi.



Mance'nin yeni haftada Yasin ile ilgili kararını yönetime bildireceği, raporun olumlu olması durumunda Yasin'e 1 senelik sözleşme teklif edeceği vurgulandı.



Geçen sezon Play-Off dahil ligde 26 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu 8 gol atıp 2 de asist yaptı.