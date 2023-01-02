Göztepe, Yasin'i bırakmayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini Play-Off potası olarak belirleyen Göztepe, ara transfer döneminde oyuncu arayışlarını sürdürürken, yönetimin kaptan Yasin Öztekin ile sözleşme uzatmak istediği bildirildi.



Sezon başında Yılport Samsunspor'dan Göztepe'ye dönen ve gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan Yasin ile önümüzdeki sezon da yola devam edileceği kaydedildi.



1 yıllık sözleşme imzalayan Yasin ile görüşmelere başlayan yönetimin olumlu yanıt aldığı ve en kısa zamanda sözleşmenin uzatılacağı kaydedildi. Göztepe'ye ilk olarak 2018-2019 sezonunda Galatasaray'dan gelen 35 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun devre arasında Sivasspor'a gitti. Ardından Samsunspor'un yolunu tutan Yasin, tekrar İzmir ekibine döndü.



Bu sezon ligde 18 maçta boy gösteren oyuncu, 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Mücadelesi ve hırsıyla da taraftarını takdirini toplayan Yasin'in de futbolculuk kariyerini Göztepe'de noktalamak istediği vurgulandı.





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