Göztepe Yasin'i bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde İzmir derbisinde Altınordu'yu deplasmanda 1-0 yenip Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, gözünü cumartesi günü evinde oynayacağı Pendikspor müsabakasına çevirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe Yasin'i bekliyor
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09 Mart 2023 16:04
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağlık ekibi sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran kaptan Yasin Öztekin'in iyileşmesi için seferberlik ilan etti.

Takımın en skorer ismi olan Yasin'in adale sakatlığı yaşadığı ve tedavisinin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Şu an takımla çalışmalara katılamayan deneyimli oyuncunun cumartesi gününe kadar hazır olup olmayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Orta saha oyuncusu Tuğbey'in de sakatlığının tam geçmediği, genç oyuncunun da büyük ihtimalle Pendikspor sınavında riske edilmeyeceği kaydedildi.

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