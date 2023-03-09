Göztepe Yasin'i bekliyor

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağlık ekibi sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran kaptan Yasin Öztekin'in iyileşmesi için seferberlik ilan etti.



Takımın en skorer ismi olan Yasin'in adale sakatlığı yaşadığı ve tedavisinin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.



Şu an takımla çalışmalara katılamayan deneyimli oyuncunun cumartesi gününe kadar hazır olup olmayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.



Orta saha oyuncusu Tuğbey'in de sakatlığının tam geçmediği, genç oyuncunun da büyük ihtimalle Pendikspor sınavında riske edilmeyeceği kaydedildi.





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