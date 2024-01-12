Göztepe voleybolda Yeşilyurt'u ağırlıyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe, cumartesi günü Yeşilyurt'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe voleybolda Yeşilyurt'u ağırlıyor
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12 Ocak 2024 13:31
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta derbide konuk olduğu Karşıyaka Medical Point'e 3-1 mağlup olarak Play-Off yarışında yara alan Göztepe, cumartesi günü evinde Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta maçı saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 18'er puanı bulunan iki takımdan Göztepe 12 maçta 6 galibiyetle 5'inci, Yeşilyurt ise 13 karşılaşmada 6 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.

 
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