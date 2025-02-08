Göztepe, Vidal Rocha için harekete geçti!

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.



Son olarak Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı yenen İzmir ekibi, hücum hattındaki eksiklikleri gidermek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



Göz-Göz, şu an Bulgaristan Ligi temsilcisi Ludogorets forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı sol kanat-forvet oyuncusu Caio Vidal Rocha'ya kanca attı.



Ön bölgede çok ciddi sıkıntılar yaşayan İzmir temsilcisinin 'acil durum' planı oluşturduğu ifade edilirken, hızlı bir şekilde transferi bitirerek Avrupa hedefinde sapma istemiyor.



Teknik direktör Stanimir Stoilov'un transfer için Ivan Mance ile sık sık görüştüğü ve transferde hızlanmak için kurmaylardan talepte bulunduğu ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR



Genç ve gelecek vadeden Rocha'nın sözleşmesinin 2026 yılına kadar sürdüğü ifade edilirken, oyuncunun uluslararası arenada kendini göstermek istediği bir kulüpte forma giymek için kulübünden izin istediği öğrenildi.



SC Inter U20 takımında profesyonel olan Rocha SC Inter A, Bahia takımlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı.



Rocha'nın 2023 yılında yaklaşık 2 milyon Euro'ya Ludogorets'e transfer olduğu belirtildi.



REVİRE DÖNDÜ



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda evinde Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Göztepe'nin sevinci yeni transferi Emersonn'un da sakatlanmasıyla kursağında kaldı.



Yıldız golcü Romulo ve Juan'ın da sakatlık yaşadığı İzmir ekibi, ara transferde takıma katılan diğer golcüsü Emersonn'u da kaybetti. Brezilyalının en az 3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.



STOİLOV: "ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEYİZ"



Süper Lig'de üst üste iki mağlubiyetle Avrupa yarışında avantaj kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, "Bazı zorluklar yaşıyoruz. Tüm santraforlarımız sakat durumda. Emersonn maalesef sakatlandı. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Çünkü hepsi neredeyse minimum 20-25 gün sahalardan uzak kalacak. Kubilay geri döndü ancak 4 ay antrenmansız kaldı ve bir operasyon geçirdi. Önümüzdeki günlerde bir santrfor daha bulmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.



YÖNETİMDEN RADİKAL KARAR



Cezaya neden olan taraftarların sezon kombineleri iptal edilecek. Göztepe'de yönetim radikal bir karara imza attı.



Sarı-kırmızılı kurmaylar maçlarda taşkınlık çıkararak blokların ceza almasına neden olan taraftarların kombinelerini iptal etme kararı aldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Hep birlikte başarıya yürüdüğümüz bu yolda, kulübümüzü maddi ve manevi zarara uğratabilecek her türlü davranışa karşı da sorumluluk almak zorundayız.



Bireysel olarak yapılan ihlallerde dahi, eylemin gerçekleştiği tribün bloğundaki tüm taraftarlara ceza verilmekte ve bu durum, kurallara uygun davranan taraftarlarımızın da mağdur olmasına neden olmaktadır" denildi.



İLK UYGULAMA ALANYA MAÇINDA



Alanyaspor karşılaşmasından itibaren yapılacak taşkınlar için sert bir yaptırım uygulayacak yönetim açıklamada "Kulübümüz, hem taraftarımızı hem de kendisini korumak adına, 2 Şubat 2025 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe'miz - Alanyaspor maçından itibaren, ceza almamıza sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edecektir" ifadelerini kullandı.



