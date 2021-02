Göztepe ve Yeni Malatyaspor puanları paylaştı

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Karşılaşmada ilk gol, 13. dakikada Göztepeli Cherif Ndiaye'den geldi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor'da Stevie Mallan, 39. dakikada Göztepe ağlarını havalandırdı ve skoru eşitledi.



İlk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta, Göztepe'nin ilk golü atan Cherif Ndiaye, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Yeniden yenik duruma düşen Yeni Malatyaspor'da bu kez Ahmet Ildız, 81. dakikada Göztepe ağlarını sarstı ve skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.



Mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Yeni Malatyaspor 29 puanla 10, Göztepe de 26 puanla 11. sıraya yerleşti.



Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe öne geçti. Gelişen hızlı atakta Soner Aydoğdu'nun güzel pasıyla sol çapraz pozisyonda ceza sahasına girerken topla buluşan Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



37. dakikada Cherif Ndiaye'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Tripic'in şutunda, kaleci Abdulsamed Damlu son anda topu kornere çeldi.



39. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Tetteh'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mallan'ın şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı meşin yuvarlak aynı oyuncuya döndü. Mallan'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.



41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Diabate'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



İlk 45 dakikalık bölüm, 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada ceza sahası içinde topu düzeltip kaleye gönderen Tetteh'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.



73. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1



77. dakikada ceza sahasının hemen önünde rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



81. dakikada Yeni Malatyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Aldığı pasla ceza yayının önünde topla buluşan Ahmed Ildız, güzel hareketlerle rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2



90+2. dakikada ceza sahasındaki Zulj'un vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.



Müsabaka, 2-2 sona erdi.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 69 Murat Paluli), Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Ideye Brown), Nwobodo (Dk. 90+3 Esiti), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 69 Jahovic), Diabate (Dk. 62 Zulj), Cherif Ndiaye



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Adem Büyük (Dk. 90+5 Zeki Yavru), Mallan (Dk. 79 Mustafa Eskihellaç), Acquah, Fofana (Dk. 46 Ahmed Ildız), Tetteh, Umut Bulut (Dk. 79 Malle)



Goller: Dk. 13 ve 73 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 39 Mallan, Dk. 81 Ahmed Ildız (Yeni Malatyaspor)



Sarı kart: Dk. 35 Wallace (Yeni Malatyaspor)