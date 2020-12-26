Göztepe ve Karagümrük yenişemedi

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Göztepe ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibinin golünü 11. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Göztepe atağında Mossoro sağ kanattan hareketlenen Murat'ı gördü, onun ceza alanına çevirdiği topta savunma müdahale edemedi. Altı pas üzerinde topla buluşan Ndiaye düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Karagümrük'ün golü 76'da Lucas Biglia'dan geldi. Biglia'nın doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti ve skora tekrar denge geldi.13. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen topu Fatih çevirdi, karambolde kalan topu Ndiaye topu ağlara gönderdi. Hakem Sarper Barış Saka'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Soner'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Ndiaye, fileleri sarstı ancak yardımcı hakemin bayrağı kalktı.Alınan bu sonucun ardından Göztepe 19 puana yükselirken 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından 1 puan aldı. Fatih Karagümrük ise 21 puana çıktıLigin bir sonraki haftasında Göztepe BAY geçecek. Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek.11. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada savunma oyuncularının müdahale edemediği topla buluşan Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.14. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde oluşan karambolde Ndiaye'nin filelere gönderdiği topun ardından hakem Sarper Barış Saka gol kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Sarper Barış Saka, serbest vuruşun kullanıldığı sırada pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.32. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.49. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Biglia'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.57. dakikada ceza sahası dışında Biglia'nın sert şutunda kaleci Megyeri'nin kurtardığı topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.65. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahasına girdikten sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.77. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Murat Paluli'nin müdahalesiyle ceza sahası dışında Ndao'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Biglia, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.90+3 . dakikada sol kanttan hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Megyeri topu iki hamlede kontrol etti.Gürsel AkselSarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa SavranlarMegyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Mossoro (Dk. 46 Yalçın Kayan) (Dk. 86 Tripic), Napoleoni (Dk. 63 Burak Süleyman)Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Muhammed Egemen Pehlivan), Chahechouhe (Dk. 88 Vato Arveladze), Mevlüt ErdinçDk. 11 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 77 Biglia (Fatih Karagümrük)Dk. 36 Mossoro (Göztepe), Dk. 53 Ndao (Fatih Karagümrük)