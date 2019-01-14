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Göztepe ve Beşiktaş, Muhayer Oktay için çekişiyor

Göztepe'nin transferde görüşmelerini sürdürdüğü Fortuna Düsseldorf'lu Muhayer Oktay için Beşiktaş da devreye girdi.

Kaynak: DHA
Göztepe ve Beşiktaş, Muhayer Oktay için çekişiyor
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14 Ocak 2019 12:17
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Cumartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanında terleyecek Göztepe'ye talip olduğu genç orta saha oyuncusu
Muhayer Oktay'ın transferinde rakip çıktı.

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında görev yapan Muhayer ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle sorun yaşadı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcuya daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in genç futbolculara daha fazla şans vermesi nedeniyle de Muhayer'in İstanbul'u tercih edeceği vurgulandı.

Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi. Muhayer transferinde istediği sonucu alamayan Göztepe'nin yurt dışında görev yapan birçok genç futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi.

 

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