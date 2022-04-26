Göztepe ve Altay'da çözüm vakti!

Spor Toto Süper Lig'e veda eden iki İzmir ekibinden Göztepe ile Galatasaray yenilgisi ile şansını mucizelere bırakan Altay'da sıra geldi çözüme.



Göztepe'nin en büyük hissedarı Mehmet Sepil ve Altay'ı 3. Lig'den Süper Lig'e kadar çıkaran Özgür Ekmekçioğlu, bir süre önce art arda istifa etmişti. İki İzmir ekibinin de yönetimin en üst kademesinde yaşanan bu istifaların ardından gözler, Göz-Göz'deki kulüp devri ve Altay'da da perşembe günü yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi. Göztepe'de hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in, sezon başında kulübe talip olan Danimarkalı Rasmus Ankersen ile tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.



İBRAHİM AKMAN 'OLUR' ALDI



Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelen ve Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezen Ankersen'in Türkiye'ye gelerek Sepil ile masaya oturacağı belirtildi. Altay'da da perşembe günü yapılacak kongre öncesi İbrahim Akman adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Daha önce kararsız olduğunu belirten Akman, dün akşam Divan Kurulu ile bir araya gelerek projesini sundu. Divan üyelerinin desteğini alan Akman'ın tek aday olarak kongreye gitmesi bekleniyor.



EKMEKÇİOGLU ADAY OLMAYACAK



ALTAY'DA genel kurulun ikinci oturumu 28 Nisan Perşembe günü İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde saat 13.00'te yapılacak. Görevinden istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden aday olmayacağı öğrenildi.



UMUDUNU KORUYOR



Altay'ın başında çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan teknik direktör Sinan Kaloğlu umudunu koruyor. Kaloğlu, "Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray'a karşı son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi son dakikaya kadar desteklediler. Onları mutlu etmek isterdik. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.





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