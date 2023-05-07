Göztepe: 'Vazgeçmeyen bir takımız'

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise 3 puanın oldukça değerli olduğu bir maça çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Manisa FK kazansa play-off'u yakalama şansı vardı, bize yaklaşacaktı. Biz kazandığımız takdirde play-off'u garantileyecektik. İlk yarı tamamen oyunun hakimiyken ikinci yarıya kötü başladık. Onlar biraz daha baskılı ve oyunu domine edici şekilde başladı. Bunun neticesinde yan topta Ngalina'nın kendi kalemize attığı golle 1-0 mağlup duruma düştük."



Özkayımoğlu, yedikleri golden sonra iki net gol pozisyonu yakaladıklarını dile getirerek, "Daha erken golü bulmamız gerekirken son dakikaya nasip oldu. Bizim evlatlarımız asla vazgeçmiyor, vazgeçmeyen bir takıma sahibiz. İyi günümüzde olmadığımız halde yine vazgeçmeyen askerler topluluğu, bugün İzmir'e puanla dönmemizi sağladı. Atınç'ın kafayla aşırması, haftalardır oynamayan Loue'nin golü atması bizim açımızdan mutluluk verici." ifadelerini kullandı.



Gelecek hafta Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarına işaret eden Özkayımoğlu, bu maçtan da galibiyetle ayrılıp üst sıralara doğru tırmanacaklarını vurguladı.





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