Göztepe, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı
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20 Ocak 2021 15:02
Süper Lig takımlarından Göztepe, İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından Ünal Karaman ile resmi sözleşme imzaladı.

İşte Göztepe Kulübü'nün açıklaması...

"Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."





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