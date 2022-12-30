Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına 24 puanla 11'inci sırada giren Göztepe, yabancı oyuncularından golcü Ajdin Hasic ve stoper Marco Mihojevic'le yollarını ayırmaya hazırlanırken, kiralık olarak oynayan bazı yerli futbolcularla da vedalaşmak için harekete geçti.



Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'den kiralanan sağ bek Uğur Kaan Yıldız ile Beşiktaş'tan Hasic'le birlikte geçici olarak transfer edilen orta saha Emirhan Delibaş'ın ikinci yarıda kadroda düşünülmedikleri ifade edildi.

Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan takviye edilen genç oyuncu Berkay Atay'ın da ikinci yarıda başka bir takıma gideceği vurgulandı.



Uğur Kaan bu sezon Göztepe'de sadece 6 lig maçına çıkarken, 2 defa ilk 11'de şans buldu. Emirhan yalnızca 1 maçta 28 dakika görev alırken, genç Berkay ise süre alamadı. Göztepe'nin devre arasında dış transferde ise 3 ya da 4 takviye yapacağı kaydedildi.