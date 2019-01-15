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Göztepe, transferde vitesi beşe taktı

Almanya'da umduğunu bulamayan 24 yaşındaki Ganalı savunmacı Baba Rahman'ı kiralık isteyen Göz-Göz'ün İngiliz deviyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Kaynak: Takvim
Göztepe, transferde vitesi beşe taktı
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15 Ocak 2019 12:15
Göztepe, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek Adama Traore'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

İzmir ekibinin bonservisi Chelsea'de olan ve Schalke 04'te kiralık oynayan Abdul Rahman Baba'yı radarına aldığı öğrenildi. Almanya'da umduğunu bulamayan Baba'nın Ada'ya geri gönderileceği kaydedildi.

Schalke'de ligde sadece 2 ve toplamda 4 maça çıkabilen genç sol bekin yeniden kiralanacağı belirtildi. İngiliz deviyle temas kuran sarı-kırmızılı kurmayların, Ganalı futbolcuyu kiralamak için şartları zorladığı ifade edildi.

ADEBAYOR VE CANO SIRADA

Göztepe, Başakşehir'den Adebayor ile alternatifi olarak Kolombiya'da Independiente Medellin'den ayrılan Arjantinli santrfor Cano için gün sayıyor.

Togolu yıldız için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdüren Başkan Mehmet Sepil'in, Adebayor transferini birkaç gün için de neticelendirmesi bekleniyor

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