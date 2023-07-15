Göztepe transferde gaza bastı

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Göztepe transferde gaza bastı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe transferde gaza bastı
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15 Temmuz 2023 15:37
Trendyol 1. Lig'de yeni sezona iddalı hazırlanan Göztepe transferde yoğun mesai harcıyor. Son olarak Çaykur Rizespor'dan golcü Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli golcü Mame Diouf ve orta saha Ahmet Ildız'la da anlaşma aşamasına geldi.

Yoğun bir çabanın ardından Senegalli Diouf'u ikna eden yönetim oyuncuyu İzmir'e davet etti. Avusturya'nın Rapid Wien takımında futbola başlayan Ahmed Ildız ise Türkiye'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Eyüpspor, Pendikspor ve Alanyaspor'da top koşturdu.

Diouf ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Göztepe, Avusturyalı golcü Kvasina'yı ise gözden çıkardığı bildirildi. Sözleşmesi süren Kvasina ile karşılıklı anlaşmanın yollarını arayan kurmayların en kısa sürede yabancı kontenjanını açacağı kaydedildi.

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