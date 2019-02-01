Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü. Katalan ekibi yıldızlarla dolu kadrosuna 18 yaşında Kongolu Merveil Ndocyt'u kattı. Barcelona, genç yıldızın kulübü Getafe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Göztepe'de de büyük hayal kırıklığına neden oldu.İzmir Kulübü, o dönemin teknik direktörü Tamer Tuna'nın tavsiyesi ve isteği üzerine genç futbolcuyu 2017 yaz transfer döneminde imza için şehre getirdi.Transferi için Arnavutluk kulübü FK Tirana ile 350 bin Euro bonservisle anlaşma da sağlandı. Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen bu transferden vazgeçti. Bu gelişme sonrasında Merveil Ndocyt, İspanyol ekibi Getafe'nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon Euro'ya yükseltip, Barcelona'ya transfer oldu. Böylece Göztepe avucunun içindeki büyük bir yıldızı kaçırırken, kulüp için çok büyük sayılabilecek önemli bir gelirden de oldu.