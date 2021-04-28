Göztepe - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Göztepe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edgar Ie ile Yunus Mallı takımda yer alamayacak. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Anders Trondsen'in de kadroda yer alması beklenmiyor.Göztepe'de Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor ve maç kadrosunda olması beklenmiyor.Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edgar Ie ile Yunus Mallı takımda yer alamayacak. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Anders Trondsen'in de kadroda yer alması beklenmiyor.İrfan, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Nwobodo, Diabate, Tripic, Halil, JahovicUğurcan, Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, DjaninyTrabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.