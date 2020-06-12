TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

Süper Lig'de Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuşulan bir penaltı pozisyonları yaşandı.Karşılaşmanın 54. dakikasında Trabzonsporlu Manuel da Costa ile Göztepeli Cameron Jerome ceza sahasında ikili mücadeleye girdi. Cameron Jerome engelleme olduğunu belirterek penaltı bekledi.Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu kenara gidip izledi ve penaltı noktasını gösterdi.Trabzonsporlu futbolcular, penaltı kararına itiraz ettiler ama sonuç değişmedi. Manuel da Costa da penaltı kararı sonrası sarı kart gördü. Göztepe'de Alpaslan Öztürk penaltıyı gole çevirdi.Karşılaşmannın 49. dakikasında Orta alanda topla buluşan Sörloth topu süratle rakip sahaya taşıdı. İki rakibine rağmen ceza sahasına giren Sörloth, Poko'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı işaret etti. Trabzonspor'da Caleb Ekuban penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.