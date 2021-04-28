Göztepe - Trabzonspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com
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Göztepe - Trabzonspor: İlk 11'ler
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28 Nisan 2021 08:51
Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Göztepe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Göztepe



Trabzonspor



26. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

İzmir'deki maçlar

Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.



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