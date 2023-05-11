Göztepe tesis zengini oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalma mücadelesi veren Göztepe, senelerce tesis ve stat sıkıntısı çektikten sonra Eski Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil'le başlayan süreçte 2014 yılından beri tesis zengini oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnciraltı'nda yer alan 33 dönümlük arsaya Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi yapılacağının müjdesini dün resmen verirken, sarı-kırmızılılar tesisleşmede çok önemli adımlar attı. Altınbaş döneminde ilk olarak Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin temelini atan Göztepe, Mehmet Sepil'in başkanlık görevini devralmasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Futbol A takımının antrenmanlarını yaptığı Adnan Süvari Tesisleri, 14 Ağustos 2014 tarihinde açıldı.

Tesis bünyesine kulüp tarihinin ilk yelken tesislerini de kazandıran Mehmet Sepil yönetimi, Urla'daki araziye zaman içinde yeni sahalar ekledi. Göztepe'nin yıllardır hasretle beklediği stadyum projesi de gerçek oldu. Yıllarca harap haldeki görüntüsü sarı-kırmızılılara gönül verenleri üzen Gürsel Aksel Tesisleri'nin bulunduğu yere modern bir stat yapmayı hedefleyen kurmaylar muradına erdi. UEFA standartlarındaki Gürsel Aksel Stadı'nın temeli 9 Eylül 2017 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Türkiye'nin en güzel statlarından olup, projedeki eklentilerle 400 milyon TL'ye mal olan 20 bin kapasiteli Gürsel Aksel Stadı, 26 Ocak 2020'de Göztepe'nin Süper Lig'de 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında açıldı. Göztepe, gurur duyduğu stadında 14 Haziran 2022'deki Türkiye-Litvanya maçında A Milli Takım'a ev sahipliği yapmanın mutluluğunu da yaşadı.

Tesisleşme konusunda büyük atağa kalkan Göztepe, 50 yıldır imara kapalı olan İnciraltı'nda yeni tesislerine kavuşacak. Bakan Kasapoğlu'nun müjdeyi verdiği tesis projesinde, basketbol, hentbol ve voleybol sporcularının kullanacağı 2 adet balon salon inşa edilecek. Yüzme branşı için portatif olarak olimpik havuz yapılacak. Ampute takımının da kullanacağı 2 adet sentetik sahanın yanı sıra, 2 adet de tenis kortu hizmete açılacak. Tesiste ayrıca çocukların yararlanabileceği eğlence alanları da olacak. Mehmet Sepil, Torbalı'da altyapı için düşünülen tesislerin de kısa zamanda hayata geçeceğini söyledi. Kanunen tek bir imzanın kaldığını belirten Sepil, "Yıllardır beklediğimiz Torbalı'daki altyapı tesislerimiz için de önemli mesafeler katedildi" diye konuştu.