Göztepe, teknik direktörünü açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ın getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, teknik direktörünü açıkladı
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29 Haziran 2022 15:56
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Turgay Altay, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.

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